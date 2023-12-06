Яннис Адетокумбо набрал 35 очков, 8 подборов и 10 передач в победном матче с «Никс»

Теги Милуоки Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео Карим Абдул-Джаббар Яннис Адетокумбо Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо помог команде оформить выход в полуфинал внутрисезонного турнира 

Адетокумбо набрал 35 очков, 8 подборов и 10 передач.

За 34 минуты грек реализовал 15 из 22 с игры и 4 из 9 с линии. В его активе также 3 перехвата при 4 потерях.

Адетокумбо провел пятый в карьере матч с минимум 35 очками, 10 передачами и 5 подборами. Он сравнялся по этому показателю с рекордсменом клуба Каримом Абдул-Джаббаром.

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