Яннис Адетокумбо набрал 42+13+8 в игре с «Вашингтоном» и повторил достижение Абдул-Джаббара

Теги Уилт Чемберлен Милуоки НБА Вашингтон Баскетбол - видео Карим Абдул-Джаббар Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо записал на свой счет 42 очка (87% с игры), 13 подборов и 8 передач в матче с «Вашингтоном» (142:129).

Адетокумбо повторил достижение знаменитого центрового Карима Абдул-Джаббара по количеству матчей с минимум 30 очками, 10 подборами и 5 передачами в составе «Бакс». У обоих теперь по 109 таких игр.

Грек стал третьим в истории НБА, кто за матч собрал 40+ очков, 10+ подборов и 5+ передачи при 87% с игры и лучше. Ранее подобное удавалось лишь легендарному Уилту Чемберлену (3 раза) и Абдул-Джаббару (2).

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1 комментарий

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copti_san
Против Вашингтона не считается
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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