Звездный форвард « » записал на свой счет 42 очка (87% с игры), 13 подборов и 8 передач в матче с « » (142:129).

Адетокумбо повторил достижение знаменитого центрового по количеству матчей с минимум 30 очками, 10 подборами и 5 передачами в составе «Бакс». У обоих теперь по 109 таких игр.

Грек стал третьим в истории , кто за матч собрал 40+ очков, 10+ подборов и 5+ передачи при 87% с игры и лучше. Ранее подобное удавалось лишь легендарному Уилту Чемберлену (3 раза) и Абдул-Джаббару (2).