Фредди Гиллеспи близок к переходу в «Црвену Звезду»

Центровой мюнхенской «Баварии» , как ожидается, перейдет в белградскую «Црвену Звезду», сообщает BasketNews.

Согласно источникам, « » находится в процессе заключения соглашения о выкупе 26-летнего американского центрового из «Баварии».

Согласно правилам, игроки, изначально зарегистрированные в Евролиге, получают право подписать контракт с другим клубом Евролиги с 30 декабря по 7 февраля.

В этом сезоне Евролиги Гиллеспи набирает в среднем 2,2 очка и 2,4 подбора за 9 минут за матч.