Фредди Гиллеспи близок к переходу в «Црвену Звезду»
Центровой мюнхенской «Баварии» Фредди Гиллеспи, как ожидается, перейдет в белградскую «Црвену Звезду», сообщает BasketNews.
Согласно источникам, «Црвена Звезда» находится в процессе заключения соглашения о выкупе 26-летнего американского центрового из «Баварии».
Согласно правилам, игроки, изначально зарегистрированные в Евролиге, получают право подписать контракт с другим клубом Евролиги с 30 декабря по 7 февраля.
В этом сезоне Евролиги Гиллеспи набирает в среднем 2,2 очка и 2,4 подбора за 9 минут за матч.