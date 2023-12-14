Евролига. «Жальгирис» против «Партизана», «Реал» – «Бавария» и другие матчи
В четверг, 14 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.
Литовский «Жальгирис» сыграет с сербским «Партизаном», испанский «Реал» встретится с немецкой «Баварией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 14 декабря, 21.00, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 14 декабря, 22.05, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 14 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 14 декабря, 22.45, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 14 декабря, 23.00, «Астробаль»
Положение команд: Реал Испания – 12-1, Барселона Испания – 10-3, Виртус Италия – 9-4, Монако – 8-5, Баскония Испания – 8-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 7-6, Анадолу Эфес Турция – 7-6, Партизан Сербия – 7-6, Олимпиакос Греция – 7-6, Валенсия Испания – 7-6, Фенербахче Турция – 6-7, Бавария Германия – 6-7, Панатинаикос Греция – 6-7, Жальгирис Литва – 5-8, Црвена Звезда Сербия – 4-9, Милан Италия – 4-9, Виллербан Франция – 2-11, Альба Германия – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.