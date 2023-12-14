Евролига. «Жальгирис» против «Партизана», «Реал» – «Бавария» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив Панатинаикос Партизан Баскония Альба Црвена Звезда Реал Виртус АСВЕЛ Виллербан Бавария Баскетбол

В четверг, 14 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.

Литовский «Жальгирис» сыграет с сербским «Партизаном», испанский «Реал» встретится с немецкой «Баварией».

Евролига

Регулярный чемпионат

Жальгирис Литва  –  Партизан Сербия
Дата проведения
14 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Црвена Звезда Сербия  –  Альба Германия
Дата проведения
14 декабря, 21.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Маккаби Тель-Авив Израиль  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
14 декабря, 22.05, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  Виртус Италия
Дата проведения
14 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Бавария Германия
Дата проведения
14 декабря, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

АСВЕЛ Виллербан Франция  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
14 декабря, 23.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 12-1, Барселона Испания – 10-3, Виртус Италия – 9-4, Монако – 8-5, Баскония Испания – 8-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 7-6, Анадолу Эфес Турция – 7-6, Партизан Сербия – 7-6, Олимпиакос Греция – 7-6, Валенсия Испания – 7-6, Фенербахче Турция – 6-7, Бавария Германия – 6-7, Панатинаикос Греция – 6-7, Жальгирис Литва – 5-8, Црвена Звезда Сербия – 4-9, Милан Италия – 4-9, Виллербан Франция – 2-11, Альба Германия – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий