Евролига. «Жальгирис» против «Партизана», «Реал» – «Бавария» и другие матчи

В четверг, 14 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.

Литовский «Жальгирис» сыграет с сербским «Партизаном», испанский «Реал» встретится с немецкой «Баварией».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 12-1, Барселона Испания – 10-3, Виртус Италия – 9-4, – 8-5, Баскония Испания – 8-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 7-6, Анадолу Эфес Турция – 7-6, Партизан Сербия – 7-6, Олимпиакос Греция – 7-6, Валенсия Испания – 7-6, Фенербахче Турция – 6-7, Бавария Германия – 6-7, Панатинаикос Греция – 6-7, Жальгирис Литва – 5-8, Црвена Звезда Сербия – 4-9, Милан Италия – 4-9, Виллербан Франция – 2-11, Альба Германия – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.