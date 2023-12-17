Адриатическая лига. «Студентски центар» – «Црвена Звезда»

В воскресенье, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги сербская «Црвена Звезда» в гостях встретится с черногорским клубом «Студентски центар»

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 9-1, Цедевита-Олимпия Словения – 10-3, Партизан Сербия – 9-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-3, Будучность Черногория – 8-4, Студентски центар Черногория – 6-5, Задар Хорватия – 6-6, Борац Чачак Сербия – 6-6, Мега Сербия – 5-6, Цибона Хорватия – 5-7, Сплит Хорватия – 3-8, ФМП Сербия – 3-9, КРКА Словения – 2-10, Морнар Бар Черногория – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.