Яннис Сферопулос: «И у «Црвены Звезды», и у «Партизана» должна быть постоянная лицензия Евролиги»
Главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос объяснил, почему, по его мнению, и его команда, и их главный соперник «Партизан» должны получить постоянные лицензии на участие в Евролиге.
«И «Црвена Звезда», и «Партизан» — клубы высшего уровня.
Но дело не только в этом. У них много болельщиков, которые заполняют домашние арены. В этой категории они лидируют в Евролиге. Когда у такой команды такая динамика, она должна выступать в Евролиге.
Я считаю, что у обеих команд должна быть постоянная лицензия. Особенно учитывая, насколько хорошо организованы оба клуба, и то, что они поднимаются на высший уровень», – сказал Сферопулос.