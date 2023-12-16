Небойша Чович: «Бюджет «Црвены Звезды» – 15,8 млн евро»

Президент « » Небойша Чович в интервью телеканалу TV Prva раскрыл бюджет клуба на сезон-2023/24.

«Бюджет «Црвены Звезды» составляет 15 777 062 евро. Скажем, около 15 800 000 евро.

Согласно финансовому фейр-плей , расходы на игроков не могут превышать 65 процентов бюджета. Это значит, что затраты на игроков составляют где-то 10,2 миллиона, точнее 10 192 738 евро.

Это бюджет на сезон-2023/24. Конечно, бюджет может измениться, если будут какие-то приобретения или расставания», – сказал Чович.