Небойша Чович: «Бюджет «Црвены Звезды» – 15,8 млн евро»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда Адриатическая лига Небойша Чович Баскетбол

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович в интервью телеканалу TV Prva раскрыл бюджет клуба на сезон-2023/24.

«Бюджет «Црвены Звезды» составляет 15 777 062 евро. Скажем, около 15 800 000 евро.

Согласно финансовому фейр-плей Евролиги, расходы на игроков не могут превышать 65 процентов бюджета. Это значит, что затраты на игроков составляют где-то 10,2 миллиона, точнее 10 192 738 евро.

Это бюджет на сезон-2023/24. Конечно, бюджет может измениться, если будут какие-то приобретения или расставания», – сказал Чович.

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