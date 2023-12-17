Хавьер Паскуаль: «Начало сезона было непростым. Сейчас набрали ход»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после уверенной гостевой победы над МБА (93:48) заявил, что петербургская команда набрала ход после непростого начала сезона.

«Хочу пожелать удачи МБА, в первой половине москвичи выглядели лучше нас, мы допустили много потерь, но после перерыва поменяли ход встречи и уже уверенно контролировали игру.

Начало сезона было непростым, хоть мы и выиграли Суперкубок, но в Единой Лиге все было непросто. Сейчас уже смогли набрать ход, у нас вернулись ребята из лазарета, которые сегодня нам очень помогли – Жбанов и Захаров», – отметил Паскуаль.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий