Хавьер Паскуаль: «Начало сезона было непростым. Сейчас набрали ход»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после уверенной гостевой победы над МБА (93:48) заявил, что петербургская команда набрала ход после непростого начала сезона.
«Хочу пожелать удачи МБА, в первой половине москвичи выглядели лучше нас, мы допустили много потерь, но после перерыва поменяли ход встречи и уже уверенно контролировали игру.
Начало сезона было непростым, хоть мы и выиграли Суперкубок, но в Единой Лиге все было непросто. Сейчас уже смогли набрать ход, у нас вернулись ребята из лазарета, которые сегодня нам очень помогли – Жбанов и Захаров», – отметил Паскуаль.