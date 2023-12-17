Хавьер Паскуаль: «Начало сезона было непростым. Сейчас набрали ход»

Главный тренер « » после уверенной гостевой победы над (93:48) заявил, что петербургская команда набрала ход после непростого начала сезона.

«Хочу пожелать удачи МБА, в первой половине москвичи выглядели лучше нас, мы допустили много потерь, но после перерыва поменяли ход встречи и уже уверенно контролировали игру.

Начало сезона было непростым, хоть мы и выиграли Суперкубок, но в все было непросто. Сейчас уже смогли набрать ход, у нас вернулись ребята из лазарета, которые сегодня нам очень помогли – Жбанов и Захаров», – отметил Паскуаль.