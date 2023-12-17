Евгений Воронов о поражении от «Зенита» с разницей «-45»: «Это позор. Нужно что-то менять»

Теги Зенит Евгений Воронов Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Атакующий защитник МБА Евгений Воронов прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» со счетом 48:93.

«Это позор. Так проигрывать нельзя. Перед своими болельщиками, семьями. Хочется извиниться перед всеми.

Как исправить ситуацию? Разобраться внутри каждому из игроков. Начиная с капитана и заканчивая 15-16-м баскетболистом ростера. Нужно что-то менять, если хотим попробовать спасти этот сезон», – сказал Воронов.

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