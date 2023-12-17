Евгений Воронов о поражении от «Зенита» с разницей «-45»: «Это позор. Нужно что-то менять»

Атакующий защитник МБА Евгений Воронов прокомментировал разгромное поражение от « » со счетом 48:93.

«Это позор. Так проигрывать нельзя. Перед своими болельщиками, семьями. Хочется извиниться перед всеми.

Как исправить ситуацию? Разобраться внутри каждому из игроков. Начиная с капитана и заканчивая 15-16-м баскетболистом ростера. Нужно что-то менять, если хотим попробовать спасти этот сезон», – сказал Воронов.