«Зенит» установил рекорд сезона по наименьшему количеству пропущенных очков за матч

Петербургский «Зенит» установил новый рекорд сезона лиги ВТБ по наименьшему количеству пропущенных очков за матч, разгромив на площадке соперника со счетом 93:48.

Предыдущий рекорд принадлежал казанскому УНИКСу, который в матче против «Минска» (97:49) позволил сопернику набрать 49 очков.

Кроме того, « » одержал свою самую крупную победу в этом сезоне (+45). Команда превзошла итоговую разницу в матче с «Самарой» (96:58) на 7 очков.