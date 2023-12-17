«Зенит» установил рекорд сезона по наименьшему количеству пропущенных очков за матч

Теги Зенит Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Петербургский «Зенит» установил новый рекорд сезона Единой лиги ВТБ по наименьшему количеству пропущенных очков за матч, разгромив МБА на площадке соперника со счетом 93:48.

Предыдущий рекорд принадлежал казанскому УНИКСу, который в матче против «Минска» (97:49) позволил сопернику набрать 49 очков.

Кроме того, «Зенит» одержал свою самую крупную победу в этом сезоне (+45). Команда превзошла итоговую разницу в матче с «Самарой» (96:58) на 7 очков.

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