Кевин Дюрэнт: «Если Джейлен Брансон будет продолжать в том же духе, то к концу карьеры станет игроком уровня Зала славы»

Теги Нью-Йорк Финикс НБА Кевин Дюрэнт Зал славы Джейлен Брансон Баскетбол

Суперзвезда «Финикса» Кевин Дюрэнт высоко оценил разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона после его исторического выступления в победном матче против «Санз» – 50 очков, 9 передач и 5 перехватов.

«Сегодня был его вечер. От отличный скорер, он уверен в себе. Когда у него идет бросок, они продолжают отдавать ему мяч, как и сегодня вечером. Он смазал два штрафных броска, но забросил 9 из 9 из-за дуги.

Это его клуб, все поддерживают его и помогают ему стать великим. Если он будет продолжать так играть, то к концу карьеры станет игроком уровня Зала славы. Если продолжит в том же духе, то будет стремительно приближаться к Залу славу», – сказал Дюрэнт.

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1 комментарий
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До зала славы ему еще расти и расти. Но Кев правильные вещи сказал
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