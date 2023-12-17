Кевин Дюрэнт: «Если Джейлен Брансон будет продолжать в том же духе, то к концу карьеры станет игроком уровня Зала славы»

Суперзвезда « » высоко оценил разыгрывающего « » после его исторического выступления в победном матче против «Санз» – 50 очков, 9 передач и 5 перехватов.

«Сегодня был его вечер. От отличный скорер, он уверен в себе. Когда у него идет бросок, они продолжают отдавать ему мяч, как и сегодня вечером. Он смазал два штрафных броска, но забросил 9 из 9 из-за дуги.

Это его клуб, все поддерживают его и помогают ему стать великим. Если он будет продолжать так играть, то к концу карьеры станет игроком уровня славы. Если продолжит в том же духе, то будет стремительно приближаться к Залу славу», – сказал Дюрэнт.