Джейлен Брансон – первый игрок в истории НБА, который набрал 50 очков в матче, не смазав из-за дуги

Теги Нью-Йорк Финикс НБА Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 очков за один матч, ни разу не промахнувшись из-за трехочковой дуги (минимум 8 попыток).

В матче с «Финиксом» (139:122) Брансон записал на свой счет 50 очков, 6 подборов, 9 передач и 5 перехватов за 35 минут на площадке. Защитник реализовал 17 из 23 с игры и 9 из 9 из-за дуги.

Кроме того, Брансон стал первым игроком в истории лиги, который набрал 30+ очков за половину матча, реализовав 100 процентов бросков с игры. Во второй половине встречи защитник «Никс» набрал 35 очков, реализовав 12 из 12 с игры, включая 8 из 8 из-за дуги.

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4 комментария
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"который набрал 50 очков за один матч, ни разу не промахнувшись из-за трехочковой дуги (минимум 8 попыток)" - то есть до 7 трешек включительно такое уже бывало?:)
можно ещё добавить вариант "в пятницу", "в гостях" и тому подобные важнейшие факты))))
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Верните его обратно, за зарплату достойную. Благодаря Луке, он много чему научился.
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Каждый игровой день в НБА приносит какой-нибудь новый рекорд, а то и два. Однако вчерашние лучшие результаты Брансона были действительно крутыми, особенно второй.
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