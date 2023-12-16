Джейлен Брансон – первый игрок в истории НБА, который набрал 50 очков в матче, не смазав из-за дуги

Разыгрывающий « » стал первым игроком в истории , который набрал 50 очков за один матч, ни разу не промахнувшись из-за трехочковой дуги (минимум 8 попыток).

В матче с « » (139:122) Брансон записал на свой счет 50 очков, 6 подборов, 9 передач и 5 перехватов за 35 минут на площадке. Защитник реализовал 17 из 23 с игры и 9 из 9 из-за дуги.

Кроме того, Брансон стал первым игроком в истории лиги, который набрал 30+ очков за половину матча, реализовав 100 процентов бросков с игры. Во второй половине встречи защитник «Никс» набрал 35 очков, реализовав 12 из 12 с игры, включая 8 из 8 из-за дуги.