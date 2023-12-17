Джулиус Рэндл объяснил, зачем побежал за мячом после 50 очков от Брансона: «Меня это никогда не волновало. Теперь все иначе»

Теги Нью-Йорк НБА Джулиус Рэндл Джейлен Брансон Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл объяснил, зачем побежал за мячом после финальной сирены матча против «Финикса» (139:122).

Брансон записал на свой счет 50 очков (новый рекорд карьеры), 6 подборов, 9 передач и 5 перехватов за 35 минут на площадке.

«Честно сказать, меня это никогда не волновало. А теперь все иначе.

Не доверяю Райану [Арчидиаконо] игровой мяч. Они могут посмотреть на Райана и подумать: «Сейчас отберем». Я должен быть уверен, что мяч будет у нас, поэтому его и забрал», – поделился Рэндл.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слово Янниса. Мяч в раздевалке
+8
0
+8
Ответ zjwjx8zk6y
Классно унизил одноклубника
Скорее, потроллил грека))
+2
0
+2
Классно унизил одноклубника
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий