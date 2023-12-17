Джулиус Рэндл объяснил, зачем побежал за мячом после 50 очков от Брансона: «Меня это никогда не волновало. Теперь все иначе»

Форвард « » объяснил, зачем побежал за мячом после финальной сирены матча против «Финикса» (139:122).

записал на свой счет 50 очков (новый рекорд карьеры), 6 подборов, 9 передач и 5 перехватов за 35 минут на площадке.

«Честно сказать, меня это никогда не волновало. А теперь все иначе.

Не доверяю Райану [Арчидиаконо] игровой мяч. Они могут посмотреть на Райана и подумать: «Сейчас отберем». Я должен быть уверен, что мяч будет у нас, поэтому его и забрал», – поделился Рэндл.