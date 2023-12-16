Джулиус Рэндл вручил Джейлену Брансону мяч, которым тот набрал рекордные в карьере 50 очков

Разыгрывающий « » выдал уникальную статистическую линейку в матче с « » (139:122).

Брансон записал на свой счет 50 очков (новый рекорд карьеры), 6 подборов, 9 передач и 5 перехватов за 35 минут на площадке.

Форвард «Никс» сразу после сирены демонстративно вручил Брансону мяч, которым тот набрал рекордные в карьере 50 очков.

На этой неделе из «Милуоки» обновил личный рекорд по очкам в игре с «Индианой» (64), но у него возникли проблемы с тем, чтобы заполучить памятный мяч.