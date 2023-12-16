Джулиус Рэндл вручил Джейлену Брансону мяч, которым тот набрал рекордные в карьере 50 очков

Теги Нью-Йорк Финикс НБА Баскетбол - видео Яннис Адетокумбо Джулиус Рэндл Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон выдал уникальную статистическую линейку в матче с «Финиксом» (139:122).

Брансон записал на свой счет 50 очков (новый рекорд карьеры), 6 подборов, 9 передач и 5 перехватов за 35 минут на площадке.

Форвард «Никс» Джулиус Рэндл сразу после сирены демонстративно вручил Брансону мяч, которым тот набрал рекордные в карьере 50 очков.

На этой неделе Яннис Адетокумбо из «Милуоки» обновил личный рекорд по очкам в игре с «Индианой» (64), но у него возникли проблемы с тем, чтобы заполучить памятный мяч.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как хорошо.
И никуда бегать не нужно. Молодец Джулиус.
+4
0
+4
Где-то опять взбесился один грек после прочтения этой новости)))
+3
-1
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий