Адриатическая лига. «Мега» – «Црвена Звезда», «Партизан» примет «Студентски Центар»
В понедельник, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.
Во встрече сербских клубов «Мега» сыграет с «Црвеной Звездой», сербский «Партизан» примет черногорский «Студентски Центар».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 декабря, 20.00, «Ranko Žeravica Sports Hall»
- Дата проведения
- 11 декабря, 22.00, «Штарк Арена»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-2, Цедевита-Олимпия Словения – 9-3, Будучность Черногория – 8-3, Партизан Сербия – 7-3, Мега Сербия – 5-5, Студентски центар Черногория – 6-4, Задар Хорватия – 5-6, Борац Чачак Сербия – 5-6, Цибона Хорватия – 4-7, ФМП Сербия – 3-8, Сплит Хорватия – 3-8, КРКА Словения – 2-9, Морнар Бар Черногория – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.