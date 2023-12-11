Адриатическая лига. «Мега» – «Црвена Звезда», «Партизан» примет «Студентски Центар»

Теги результаты Партизан Црвена Звезда Адриатическая лига Мега Студентски центар Баскетбол

В понедельник, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.

Во встрече сербских клубов «Мега» сыграет с «Црвеной Звездой», сербский «Партизан» примет черногорский «Студентски Центар».

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

Мега – Црвена Звезда
Дата проведения
11 декабря, 20.00, «Ranko Žeravica Sports Hall»
Онлайн матча

Партизан – Студентски центар
Дата проведения
11 декабря, 22.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-2, Цедевита-Олимпия Словения – 9-3, Будучность Черногория – 8-3, Партизан Сербия – 7-3, Мега Сербия – 5-5, Студентски центар Черногория – 6-4, Задар Хорватия – 5-6, Борац Чачак Сербия – 5-6, Цибона Хорватия – 4-7, ФМП Сербия – 3-8, Сплит Хорватия – 3-8, КРКА Словения – 2-9, Морнар Бар Черногория – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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