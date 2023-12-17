Стеф Карри набрал 37 очков в матче с «Нетс» и первым в истории НБА преодолел отметку в 3500 трехочковых за карьеру

Теги Голден Стэйт Бруклин НБА Баскетбол - видео Стефен Карри Баскетбол

«Голден Стэйт» прервал 3-матчевую серию поражений в игре с «Бруклином» (124:120).

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри набрал 37 очков, сделал 3 подбора, 3 блок-шота и перехват.

За 35 минут на паркете защитник реализовал 14 из 22 с игры (6 из 8 из-за дуги) и 3 из 3 с линии.

Карри первым в истории НБА преодолел отметку в 3500 трехочковых попаданий (3505) за карьеру. Для этого баскетболисту потребовалось 905 матчей c 42,7% реализации бросков из-за дуги в среднем.

«Уорриорз» (11-13) идут 11-ми на Западе, «Нетс» (13-12) опустились на 9-е место Востока.

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3 комментария
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Шэф приготовил Нэтс. Ничего удивительного
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Красава Стеф.
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