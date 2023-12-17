Болельщику пожизненно запретили посещать матчи Евролиги из-за расистского оскорбления темнокожего судьи

вынесла решение по поводу болельщика, который позволил себе расистское оскорбление в адрес темнокожего судьи из Франции Жозефа Биссанга во время домашнего матча « » против «Валенсии» (56:63).

Евролига наложила на болельщика пожизненный запрет на доступ к любым играм и мероприятиям лиги.

Ранее «Олимпиакос» аннулировал абонемент этого болельщика и объявил, что ему запрещено посещать любые домашние матчи команды.

На последней минуте встречи между «Олимпиакосом» и «Валенсией» судья Жозеф Биссанг остановил игру и направился к судейскому столику. Он попросил зафиксировать, что подвергся оскорблениям на расовой почве. В частности, в его адрес были произнесены слова «Иди к черту, черная обезьяна».