Кайл Хайнс стал вторым в истории Евролиги по количеству подборов за карьеру
Центровой «Милана» Кайл Хайнс обошел Фелипе Рейеса по количеству подборов за карьеру и поднялся на второе место в истории Евролиги по этому показателю.
37-летнему американцу понадобился всего один подбор в матче 14-го тура против «Барселоны» (90:86), чтобы обойти Рейеса, который за карьеру сделал 1 799 подборов. Хайнс завершил матч с 5 подборами и увеличил свой показатель до 1 803.
Литовский тяжелый форвард Паулюс Янкунас является лидером в истории Евролиги с 2 010 подборами.