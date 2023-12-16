Кайл Хайнс стал вторым в истории Евролиги по количеству подборов за карьеру

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фелипе Рейес Милан Паулюс Янкунас Кайл Хайнс Баскетбол

Центровой «Милана» Кайл Хайнс обошел Фелипе Рейеса по количеству подборов за карьеру и поднялся на второе место в истории Евролиги по этому показателю.

37-летнему американцу понадобился всего один подбор в матче 14-го тура против «Барселоны» (90:86), чтобы обойти Рейеса, который за карьеру сделал 1 799 подборов. Хайнс завершил матч с 5 подборами и увеличил свой показатель до 1 803.

Литовский тяжелый форвард Паулюс Янкунас является лидером в истории Евролиги с 2 010 подборами.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий