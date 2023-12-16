Кайл Хайнс стал вторым в истории Евролиги по количеству подборов за карьеру

Центровой « » обошел по количеству подборов за карьеру и поднялся на второе место в истории Евролиги по этому показателю.

37-летнему американцу понадобился всего один подбор в матче 14-го тура против «Барселоны» (90:86), чтобы обойти Рейеса, который за карьеру сделал 1 799 подборов. Хайнс завершил матч с 5 подборами и увеличил свой показатель до 1 803.

Литовский тяжелый форвард является лидером в истории с 2 010 подборами.