Новый президент «Бешикташа»: «В январе пойдем в Евролигу за wild card»

Новый президент «Бешикташа» Хасан Арат рассказал об амбициозных планах по развитию клуба и намерении совместно с бывшим президентом «Бахчешехира» и нынешним вице-президентом «Бешикташа» Хусейном Юджелем объединить команды.

«У нас есть очень важный проект — команда «Бешикташ Бахчешехир». Мы уже начали обсуждать этот вопрос. Надеюсь, что в январе пойдем с Гусейном Юджелем в , чтобы обсудить возможность wild card», – сказал Арат.

После того, как в прошлом сезоне «Бешикташ» едва не вылетел во второй турецкий дивизион, клуб полностью обновил состав и поставил у руля Душана Алимпиевича. На данный момент «Бешикташ» занимает четвертое место как в группе А Еврокубка, так и в турецкой Суперлиге.