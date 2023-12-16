Новый президент «Бешикташа»: «В январе пойдем в Евролигу за wild card»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Бешикташ чемпионат Турции Бахчешехир Баскетбол

Новый президент «Бешикташа» Хасан Арат рассказал об амбициозных планах по развитию клуба и намерении совместно с бывшим президентом «Бахчешехира» и нынешним вице-президентом «Бешикташа» Хусейном Юджелем объединить команды.

«У нас есть очень важный проект — команда «Бешикташ Бахчешехир». Мы уже начали обсуждать этот вопрос. Надеюсь, что в январе пойдем с Гусейном Юджелем в Евролигу, чтобы обсудить возможность wild card», – сказал Арат.

После того, как в прошлом сезоне «Бешикташ» едва не вылетел во второй турецкий дивизион, клуб полностью обновил состав и поставил у руля Душана Алимпиевича. На данный момент «Бешикташ» занимает четвертое место как в группе А Еврокубка, так и в турецкой Суперлиге.

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