Эрдем Джан: «НБА похожа на высокобюджетный голливудский научно-фантастический фильм. Европейский баскетбол похож на современное киноискусство»

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эрдем Джан в интервью турецкому изданию Basketfaul рассказал о формировании своего тренерского стиля, а также о различии между европейским баскетболом и НБА.

«Девять лет работы помощником тренера на важной должности лица, принимающего решения в такой амбициозной команде , как «Фенербахче», дали мне важный опыт. Я принял предложение « », учитывая преимущество знания того, как играют новые поколения, и наблюдения за тем, как работает лига НБА.

Опыт очень важен; каждый день ты получаешь новый опыт, а затем растешь и развиваешься. Я думаю, что один сезон, который я провел в «Тюрк Телекоме», дал мне опыт, но тот факт, что это мой первый год в Евролиге, является в этом смысле недостатком.

У меня в голове был план, который я пытался создать в течение многих лет, как относительно структуры команды, так и баскетбола, в который я хотел играть. Я много общался с тренерами, с которыми работал, как о том, что мне следует делать, так и о том, чего не следует делать. Поэтому, когда я пришел в «Анадолу Эфес», у меня в голове был план, который я создал, используя этот опыт.

Сегодня игра в Европе по ритму приближается к НБА. Воспроизвести ее пока невозможно из-за правил в Европе. Потому что в НБА есть некоторые преимущества и недостатки, обусловленные правилами защиты и другим размером площадки.

С точки зрения духа игры, европейский баскетбол гораздо более техничен и за ним интересно наблюдать. Обычно я объясняю разницу между ними так: баскетбол НБА похож на высокобюджетный голливудский научно-фантастический фильм. Вы можете наслаждаться им с попкорном в руке. Европейский баскетбол похож на современное киноискусство. Каждая сцена драгоценна, освещение, музыка на заднем плане, выбор сцен. Вы берете кофе и внимательно смотрите, не пропуская ни одной сцены. Именно в этом я вижу разницу между двумя баскетбольными турнирами», – сказал Джан.