Кайл Хайнс завтра может установить рекорд Евролиги по количеству проведенных матчей

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Милан Паулюс Янкунас Кайл Хайнс Баскетбол

Капитан «Милана» Кайл Хайнс установит рекорд Евролиги по количеству проведенных матчей.

Сыграв свой 393-й матч, 4-кратный чемпион превзойдет Паулюса Янкунаса и станет единоличным обладателем рекорда по количеству выступлений в главном клубном континентальном соревновании Европы.

Матч второго тура против «Маккаби» из Тель-Авива был перенесен, поэтому рекордная игра была отложена на вторник, 17 октября – «Милан» примет «Олимпиакос».

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