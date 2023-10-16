Кайл Хайнс завтра может установить рекорд Евролиги по количеству проведенных матчей
Капитан «Милана» Кайл Хайнс установит рекорд Евролиги по количеству проведенных матчей.
Сыграв свой 393-й матч, 4-кратный чемпион превзойдет Паулюса Янкунаса и станет единоличным обладателем рекорда по количеству выступлений в главном клубном континентальном соревновании Европы.
Матч второго тура против «Маккаби» из Тель-Авива был перенесен, поэтому рекордная игра была отложена на вторник, 17 октября – «Милан» примет «Олимпиакос».
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