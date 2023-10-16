Кайл Хайнс завтра может установить рекорд Евролиги по количеству проведенных матчей

Капитан « » установит рекорд по количеству проведенных матчей.

Сыграв свой 393-й матч, 4-кратный чемпион превзойдет и станет единоличным обладателем рекорда по количеству выступлений в главном клубном континентальном соревновании Европы.

Матч второго тура против «Маккаби» из Тель-Авива был перенесен, поэтому рекордная игра была отложена на вторник, 17 октября – «Милан» примет «Олимпиакос».

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