Никола Миротич вошел в десятку лучших бомбардиров в истории Евролиги
Форвард «Милана» Никола Миротич в третьей четверти матча против «Реала» (71:88) набрал 3 242-е очко в карьере и поднялся на 10-е место в истории Евролиги по количеству набранных очков.
До начала матча Миротич был на 12-м месте с 3 229 очками за карьеру. Испанец черногорского происхождения поднялся сразу на две позиции, обойдя партнера по команде Кайла Хайнса (3 230) и легенду «Жальгириса» Паулюса Янкунаса (3 241).
На 9-м месте в списке идет Костас Слукас, на счету которого на сегодняшний день 3 289 очков. Лидирует Вассилис Спанулис с 4 455 очками за карьеру. В тройке лидеров также находятся Нандо Де Коло (4 267) и Хуан Карлос Наварро (4 152).
Комментарии