Никола Миротич вошел в десятку лучших бомбардиров в истории Евролиги

Форвард « » в третьей четверти матча против « » (71:88) набрал 3 242-е очко в карьере и поднялся на 10-е место в истории по количеству набранных очков.

До начала матча Миротич был на 12-м месте с 3 229 очками за карьеру. Испанец черногорского происхождения поднялся сразу на две позиции, обойдя партнера по команде (3 230) и легенду «Жальгириса» Паулюса Янкунаса (3 241).

На 9-м месте в списке идет Костас Слукас, на счету которого на сегодняшний день 3 289 очков. Лидирует Вассилис Спанулис с 4 455 очками за карьеру. В тройке лидеров также находятся Нандо Де Коло (4 267) и Хуан Карлос Наварро (4 152).

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