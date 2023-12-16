Журналист ESPN Тим Макмэн: «Мужчины ростом ниже 180 см не должны судить игры НБА. У невысоких парней комплекс Наполеона»

Теги НБА судьи Джон Гоубл Тим Макмэн Баскетбол

Журналист ESPN Тим Макмэн выразил необычную точку на судейство НБА в подкасте «Hoop Collective».

Макмэн считает, что лига должна ввести лимит по росту для арбитров-мужчин.

«Рефери-мужчины должны соответствовать минимальным требованиям к росту. У парней невысокого роста случается обостренная реакция.

Я смотрю на Джона Гоубла и мне кажется, что его рост ниже 180 сантиметров. Мужчины ниже 180 сантиметров не должны судить игры НБА. У невысоких парней комплекс Наполеона», – утверждает Макмэн.

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4 комментария
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Мне кажется, ему скоро придется извиниться или отмениться.
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Это комплекс слабо умного. Наполеон был обычного роста для своего времени. А его имя приплели к нездоровой психике завистники и всякие пропагандисты.
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Ответ vzi
Мне кажется, ему скоро придется извиниться или отмениться.
Причём мне кажется ему даже в России бы куев панамку накидали бы за подобные наезды на тех, кто меньше 180 и тем более что они типа "злые коротышки".
А в США его и вовсе прессанут за такое разделение)
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