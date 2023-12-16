Журналист ESPN Тим Макмэн: «Мужчины ростом ниже 180 см не должны судить игры НБА. У невысоких парней комплекс Наполеона»
Журналист ESPN Тим Макмэн выразил необычную точку на судейство НБА в подкасте «Hoop Collective».
Макмэн считает, что лига должна ввести лимит по росту для арбитров-мужчин.
«Рефери-мужчины должны соответствовать минимальным требованиям к росту. У парней невысокого роста случается обостренная реакция.
Я смотрю на Джона Гоубла и мне кажется, что его рост ниже 180 сантиметров. Мужчины ниже 180 сантиметров не должны судить игры НБА. У невысоких парней комплекс Наполеона», – утверждает Макмэн.
А в США его и вовсе прессанут за такое разделение)