Журналист ESPN Тим Макмэн выразил необычную точку на судейство в подкасте «Hoop Collective».

Макмэн считает, что лига должна ввести лимит по росту для арбитров-мужчин.

«Рефери-мужчины должны соответствовать минимальным требованиям к росту. У парней невысокого роста случается обостренная реакция.

Я смотрю на Джона Гоубла и мне кажется, что его рост ниже 180 сантиметров. Мужчины ниже 180 сантиметров не должны судить игры НБА. У невысоких парней комплекс Наполеона», – утверждает Макмэн.