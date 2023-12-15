Во время матча «Клипперс» – « » произошла небольшая стычка между бигменом хозяев и разыгрывающим «воинов» .

Пол жестко встретил Тайса, повалив на паркет, когда немец двигался к щиту «Уорриорз», чтобы побороться за отскок. Поднявшись на ноги, баскетболист « » оттолкнул оппонента.

После просмотра повтора эпизода судьи наказали Пола неспортивным фолом.