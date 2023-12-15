Крис Пол жестко встретил Даниэля Тайса, повалив на паркет. Немец оттолкнул оппонента

Теги происшествия Голден Стэйт Клипперс Крис Пол НБА Баскетбол - видео судьи Даниэль Тайс Баскетбол

Во время матча «Клипперс» – «Голден Стэйт» произошла небольшая стычка между бигменом хозяев Даниэлем Тайсом и разыгрывающим «воинов» Крисом Полом.

Пол жестко встретил Тайса, повалив на паркет, когда немец двигался к щиту «Уорриорз», чтобы побороться за отскок. Поднявшись на ноги, баскетболист «Клипперс» оттолкнул оппонента.

После просмотра повтора эпизода судьи наказали Пола неспортивным фолом.

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7 комментариев
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А вот и настоящий дирижёр раздевалки ГСВ. За пол года окончательно свёл с ума Дреймонда.
Сами посудите, Грин был Грином все года в лиге. Но пол года с Крысом, и у него уже бессрочная дисква. Думали маленький генерал забыл все обиды...
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Тайс отлетел знатно. В Шака врезался, точнее в Шактин
+4
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Ответ Денис Храпунов
А вот и настоящий дирижёр раздевалки ГСВ. За пол года окончательно свёл с ума Дреймонда. Сами посудите, Грин был Грином все года в лиге. Но пол года с Крысом, и у него уже бессрочная дисква. Думали маленький генерал забыл все обиды...
А потом Пол и Харден снова оказываются в Рокетс, только там теперь путный тренер и много талантливой молодёжи и вот оно то упущенное чемпионство
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GS Bonecrushers
GS Death machine
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надеюсь братишка получит помощь, которая ему нужна
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Тайс артист конечно. С таким актерским мастерством пришелся бы ко двору в рестлинге. По себе знаю (в обеих ролях), что с разбегу при такой разнице в массе хоть как упирайся - не поможет.
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В палате у Грина место свободно второе
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