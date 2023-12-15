Крис Пол жестко встретил Даниэля Тайса, повалив на паркет. Немец оттолкнул оппонента
Во время матча «Клипперс» – «Голден Стэйт» произошла небольшая стычка между бигменом хозяев Даниэлем Тайсом и разыгрывающим «воинов» Крисом Полом.
Пол жестко встретил Тайса, повалив на паркет, когда немец двигался к щиту «Уорриорз», чтобы побороться за отскок. Поднявшись на ноги, баскетболист «Клипперс» оттолкнул оппонента.
После просмотра повтора эпизода судьи наказали Пола неспортивным фолом.
Сами посудите, Грин был Грином все года в лиге. Но пол года с Крысом, и у него уже бессрочная дисква. Думали маленький генерал забыл все обиды...
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