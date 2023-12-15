Лука Дончич получил технический за то, что похлопал руками: «Я не шучу. Судья так и сказал: нельзя хлопать»

Теги Даллас НБА Баскетбол - видео судьи Лука Дончич Никил Александер-Уокер Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич получил технический фол в первой четверти матча против «Миннесоты» (101:119).

Форвард Никил Александер-Уокер, пытаясь выбить мяч, ударил Дончича по рукам. Нарушение правил судья не увидел, а за реакцию словенца дал ему техническое замечание.

«Так и сказал – что нельзя хлопать. Я не шучу. Бред полный», – сказал после игры Дончич на вопрос, как арбитр объяснил свое решение.

4 комментария
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Сегодня он по рукам себя похлопает, завтра негра ударит, а после завтра Капитолий пойдет штурмовать. Уж лучше пресекать в зародыше
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судейка момент не увидел, Лука подскакивает и орёт на эмоциях про фол, показывая куда били, судейка обижается, родители его унижали, орали, что он тупой, оверреакция на Дончича.
заголовок типа: Дочич наказан, просто так хлопал в ладоши.
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Ответ Mr.BadGuy
Сегодня он по рукам себя похлопает, завтра негра ударит, а после завтра Капитолий пойдет штурмовать. Уж лучше пресекать в зародыше
"я твою компашку знаю. лучше при папе руками хлопай" (с)
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