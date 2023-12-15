Лука Дончич получил технический за то, что похлопал руками: «Я не шучу. Судья так и сказал: нельзя хлопать»

Разыгрывающий « » получил технический фол в первой четверти матча против «Миннесоты» (101:119).

Форвард Никил Александер-Уокер, пытаясь выбить мяч, ударил Дончича по рукам. Нарушение правил судья не увидел, а за реакцию словенца дал ему техническое замечание.

«Так и сказал – что нельзя хлопать. Я не шучу. Бред полный», – сказал после игры Дончич на вопрос, как арбитр объяснил свое решение.