Шарунас Ясикявичюс о победе в 1-м матче во главе «Фенербахче»: «Это не моя заслуга, влияние на команду за 24 часа равняется нулю»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче чемпионат Турции Димитрис Итудис Монако Баскетбол

Новый главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс начал карьеру в турецком клубе с победы над «Монако» (86:74) в Евролиге.

«Фенербахче» прервал серию из четырех поражений с учетом турецкого чемпионата.

«Мое влияние? Не было никакого влияния. Я вообще совершенно потерялся. Не понимаю, где нахожусь, то ли в Азии, то ли в Европе. Это были сумасшедшие 24 часа.

Мое влияние на команду за 24 часа равняется нулю. Мы просто старались не мешать нашим игрокам. Я попал в команду, которую очень хорошо тренировали. Не планирую многое менять. Конечно, у каждого из нас есть свой багаж, но все мы понимаем уровень тренера Димитриса.

Я дал парням минимум информации, на данный момент мне трудно что-то донести до них, я ведь ничего не знаю о том, как устроена игра команды на обеих половинах. Моей задачей было разобраться в базовых вещах и настроить ребят на борьбу, мы нуждались в победе. Мы так рады, что сделали это», – констатировал литовец.

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