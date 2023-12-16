Шарунас Ясикявичюс о победе в 1-м матче во главе «Фенербахче»: «Это не моя заслуга, влияние на команду за 24 часа равняется нулю»

Новый главный тренер «Фенербахче» начал карьеру в турецком клубе с победы над « » (86:74) в .

« » прервал серию из четырех поражений с учетом турецкого чемпионата.

«Мое влияние? Не было никакого влияния. Я вообще совершенно потерялся. Не понимаю, где нахожусь, то ли в Азии, то ли в Европе. Это были сумасшедшие 24 часа.

Мое влияние на команду за 24 часа равняется нулю. Мы просто старались не мешать нашим игрокам. Я попал в команду, которую очень хорошо тренировали. Не планирую многое менять. Конечно, у каждого из нас есть свой багаж, но все мы понимаем уровень тренера .

Я дал парням минимум информации, на данный момент мне трудно что-то донести до них, я ведь ничего не знаю о том, как устроена игра команды на обеих половинах. Моей задачей было разобраться в базовых вещах и настроить ребят на борьбу, мы нуждались в победе. Мы так рады, что сделали это», – констатировал литовец.