Желько Обрадович об увольнении Итудиса: «Жаль, что так случилось. Но пусть расслабится и насладится жизнью»

Главный тренер « » Желько Обрадович отреагировал на увольнение из « ».

«Вчера я разговаривал с Димитрисом, мы с ним в хороших отношениях. Мы коллеги, так что мне жаль, что он оказался в такой ситуации, как и в случае с другими тренерами. Наверное, сейчас или уже завтра я позвоню Шарасу, чтобы спросить, как дела. Мы все дружим, все тренеры. И у нас в профессии такие вот особые условия. Кто-то уходит, кто-то пользуется случаем. Как-то так. Удачи Шарасу.

«Фенербахче» – мой бывший клуб. Еще раз скажу, что переживаю за Димитриса. Надеюсь, он воспользуется этим временем, чтобы расслабиться и наслаждаться жизнью, потому что так-то у тренеров просто нет жизни. Только матчи, переезды и тренировки. Так у нас все устроено», – заявил Обрадович.