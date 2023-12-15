Желько Обрадович об увольнении Итудиса: «Жаль, что так случилось. Но пусть расслабится и насладится жизнью»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Желимир Обрадович Партизан Димитрис Итудис Баскетбол

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович отреагировал на увольнение Димитриса Итудиса из «Фенербахче».

«Вчера я разговаривал с Димитрисом, мы с ним в хороших отношениях. Мы коллеги, так что мне жаль, что он оказался в такой ситуации, как и в случае с другими тренерами. Наверное, сейчас или уже завтра я позвоню Шарасу, чтобы спросить, как дела. Мы все дружим, все тренеры. И у нас в профессии такие вот особые условия. Кто-то уходит, кто-то пользуется случаем. Как-то так. Удачи Шарасу.

«Фенербахче» – мой бывший клуб. Еще раз скажу, что переживаю за Димитриса. Надеюсь, он воспользуется этим временем, чтобы расслабиться и наслаждаться жизнью, потому что так-то у тренеров просто нет жизни. Только матчи, переезды и тренировки. Так у нас все устроено», – заявил Обрадович.

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