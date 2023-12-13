Шарунас Ясикявичюс склоняется к тому, чтобы принять предложение «Фенербахче»
Бывший главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс близок к тому, чтобы возглавить «Фенербахче».
Сообщалось, что Андреа Тринкьери сменит Димитриса Итудиса на посту главного тренера «Фенербахче», однако в последние часы турецкий клуб сделал более выгодное предложение Ясикявичюсу, и литовский специалист склоняется к тому, чтобы принять предложение.
Стороны ведут переговоры о контракте на два с половиной сезона.
Завтра Ясикявичюс прибудет в Стамбуле, чтобы встретиться с руководителями «Фенербахче».
И Ясик, не выиграв ничего на европейском уровне с супермастеровитой Барсой, получает второй шанс
Несправедливо как-то....