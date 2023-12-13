Шарунас Ясикявичюс склоняется к тому, чтобы принять предложение «Фенербахче»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче чемпионат Турции Андреа Тринкьери Димитрис Итудис Баскетбол

Бывший главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс близок к тому, чтобы возглавить «Фенербахче».

Сообщалось, что Андреа Тринкьери сменит Димитриса Итудиса на посту главного тренера «Фенербахче», однако в последние часы турецкий клуб сделал более выгодное предложение Ясикявичюсу, и литовский специалист склоняется к тому, чтобы принять предложение.

Стороны ведут переговоры о контракте на два с половиной сезона.

Завтра Ясикявичюс прибудет в Стамбуле, чтобы встретиться с руководителями «Фенербахче».

 

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3 комментария
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Хахах бедный Калатес
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Калатес уже думает, как быть дальше. Найджел Хейс-Девис тоже напрягся
+4
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+4
Емае, очень был бы рад за Тринкьери, после стольких лет работы в клубах с...не очень высоким бюджетом и не топовыми составами( Канту, Уникс, Брозе, Бавария) мог получить такую возможность выйт на новый уровень
И Ясик, не выиграв ничего на европейском уровне с супермастеровитой Барсой, получает второй шанс
Несправедливо как-то....
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