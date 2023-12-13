Шарунас Ясикявичюс склоняется к тому, чтобы принять предложение «Фенербахче»

Бывший главный тренер «Барселоны» близок к тому, чтобы возглавить «Фенербахче».

Сообщалось, что сменит на посту главного тренера «Фенербахче», однако в последние часы турецкий клуб сделал более выгодное предложение Ясикявичюсу, и литовский специалист склоняется к тому, чтобы принять предложение.

Стороны ведут переговоры о контракте на два с половиной сезона.

Завтра Ясикявичюс прибудет в Стамбуле, чтобы встретиться с руководителями « ».