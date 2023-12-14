Шарунас Ясикявичюс официально стал главным тренером «Фенербахче». Контракт – до 2026 года

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче чемпионат Турции Димитрис Итудис Баскетбол

«Фенербахче» официально объявил о назначении Шарунаса Ясикявичюса на пост главного тренера команды. Стороны заключили контракт до конца сезона-2025/26.

Литовский специалист сменил Димитриса Итудиса, который вчера был отправлен в отставку.

«Фенербахче» стартовал в новом сезоне Евролиги с результатом 6-7 и занимает 11-е место в таблице. В понедельник команда Итудиса уступила принципиальному сопернику «Анадолу Эфесу» (80:81) в матче турецкой лиги, что, как отмечается, «стало последней каплей, переполнившей чашу терпения» руководства клуба. Бывший тренер ЦСКА возглавил турецкий клуб летом 2022 года, подписав контракт на 3 года.

Предыдущим клубом Ясикявичюса  была «Барселона», которой он руководил с 2020 по 2023 год. До этого он долгое время работал в «Жальгирисе» (2014-2020).

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2 комментария
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Вчера вечером, согласно новости на Спортс.ру, главным тренером был назначен Андреа Тринкьери. Сегодня - Шарас.
Они каждый день планируют тренеров менять?
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Вот и посмотрим где был настоящий Шарас в Жальгирисе или Барсе
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