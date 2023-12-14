Шарунас Ясикявичюс официально стал главным тренером «Фенербахче». Контракт – до 2026 года

« » официально объявил о назначении на пост главного тренера команды. Стороны заключили контракт до конца сезона-2025/26.

Литовский специалист сменил , который вчера был отправлен в отставку.

«Фенербахче» стартовал в новом сезоне с результатом 6-7 и занимает 11-е место в таблице. В понедельник команда Итудиса уступила принципиальному сопернику «Анадолу Эфесу» (80:81) в матче турецкой лиги, что, как отмечается, «стало последней каплей, переполнившей чашу терпения» руководства клуба. Бывший тренер ЦСКА возглавил турецкий клуб летом 2022 года, подписав контракт на 3 года.

Предыдущим клубом Ясикявичюса была «Барселона», которой он руководил с 2020 по 2023 год. До этого он долгое время работал в «Жальгирисе» (2014-2020).