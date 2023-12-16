Диллон Брукс после решающего 3-очковго в Мемфисе: «Поэтому мне выписали 80 на 4»

Теги Хьюстон Мемфис НБА Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс в пятницу сыграл против своей бывшей команды «Мемфиса» на ее арене.

Брукс исполнил ключевой 3-очковый на последней минуте при счете 96:94. 

Сразу после броска Диллон выкрикнул: «Поэтому мне выписали 80 на 4».

«Гризлис» в межсезонье-2023 решили отказаться от Брукса и не предложили продление контракта. Игрок оказался в «Рокетс», заключив соглашение на 80 миллионов долларов.

В активе Диллона 26 очков (10 из 20 с игры), 7 подборов, 1 передача и 1 перехват за 40 минут. В первой половине на его счету было всего 2 очка при 1 из 9 с игры.

«Я не хочу когда-либо в моей карьере проигрывать «Мемфису». Хочу побеждать в каждом матче против этой команды, чтобы они знали, что совершили небольшую ошибку», – отметил Диллон после игры.

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2 комментария
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Диллон вообще красавчик! Он из тех, кто может не самый умелый, особенно в защите, но постоянно настроен на борьбу. Единственное ему нужно убрать мисматч на Леброне, ну не может он по габаритам и IQ его держать, зачем выпендриваться?
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