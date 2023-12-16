В Мемфисе показали трибьют в честь Диллона Брукса. Зрители аплодировали стоя
Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс в пятницу сыграл против своей бывшей команды «Мемфиса» на ее арене.
В паузе по ходу первой четверти «Гризлис» показали трибьют-видео в честь Брукса. Зрители аплодировали стоя.
«Такое признание для меня многое значит. Я почувствовал, что вернулся домой. Эмоции били через край», – признался Брукс.
Брукс исполнил ключевой 3-очковый на последней минуте при счете 96:94. Баскетболист эмоционально отпраздновал попадание. Чуть позже он совершил важный перехват при вводе соперником мяча в игру.
«Рокетс» одержали пятую победу подряд – 103:96.
В активе Диллона 26 очков (10 из 20 с игры), 7 подборов, 1 передача и 1 перехват за 40 минут.
«Я не хочу когда-либо проигрывать «Мемфису», – отметил Диллон после игры.
«Гризлис» в межсезонье-2023 решили отказаться от Брукса и не предложили продление контракта.