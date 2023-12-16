В Мемфисе показали трибьют в честь Диллона Брукса. Зрители аплодировали стоя

Теги Хьюстон Мемфис НБА Баскетбол - видео болельщики Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс в пятницу сыграл против своей бывшей команды «Мемфиса» на ее арене.

В паузе по ходу первой четверти «Гризлис» показали трибьют-видео в честь Брукса. Зрители аплодировали стоя.

«Такое признание для меня многое значит. Я почувствовал, что вернулся домой. Эмоции били через край», – признался Брукс.

Брукс исполнил ключевой 3-очковый на последней минуте при счете 96:94. Баскетболист эмоционально отпраздновал попадание. Чуть позже он совершил важный перехват при вводе соперником мяча в игру.

«Рокетс» одержали пятую победу подряд – 103:96.

В активе Диллона 26 очков (10 из 20 с игры), 7 подборов, 1 передача и 1 перехват за 40 минут. 

«Я не хочу когда-либо проигрывать «Мемфису», – отметил Диллон после игры.

«Гризлис» в межсезонье-2023 решили отказаться от Брукса и не предложили продление контракта.

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