Форвард « » в пятницу сыграл против своей бывшей команды « » на ее арене.

В одном из эпизодов защитник «Гризлис» спровоцировал потерю у Брукса и сразу стал что-то говорить бывшему одноклубнику. Он получил технический фол за трешток.

В активе Диллона 26 очков (10 из 20 с игры), 7 подборов, 1 передача и 1 перехват за 40 минут.

«Я не хочу когда-либо проигрывать «Мемфису», – отметил Диллон после игры.

«Гризлис» в межсезонье-2023 решили отказаться от Брукса и не предложили продление контракта.