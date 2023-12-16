Десмонд Бэйн спровоцировал потерю у Диллона Брукса, но получил технический за трешток
Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс в пятницу сыграл против своей бывшей команды «Мемфиса» на ее арене.
В одном из эпизодов защитник «Гризлис» Десмонд Бэйн спровоцировал потерю у Брукса и сразу стал что-то говорить бывшему одноклубнику. Он получил технический фол за трешток.
В активе Диллона 26 очков (10 из 20 с игры), 7 подборов, 1 передача и 1 перехват за 40 минут.
«Я не хочу когда-либо проигрывать «Мемфису», – отметил Диллон после игры.
«Гризлис» в межсезонье-2023 решили отказаться от Брукса и не предложили продление контракта.