Леброн Джеймс о Викторе Вембаньяме: «Особенный талант»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился своим мнением о бигмене «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме после матча между командами в пятницу.
«Сперс» в пятницу победили со счетом 129:115 и прервали серию из 18 поражений. На счету Вембаньямы 13 очков, 15 подборов, 5 передач, 2 блок-шота и 2 перехвата.
«Особенный талант. «Сперс» повезло с ним», – считает Джеймс.
Леброн ранее уже хвалил 19-летнего француза.
«В последние пару лет всех называли единорогами, так что Вембаньяма скорее инопланетянин.
Уровень его обращения с мячом, броски с отклонением из поста и из-за дуги, броски после получения из статики, умение блокировать... Он точно талант поколения», – считает 4-кратный MVP.
Он и про Бенджамина Дэвида Симмонса так говорил)