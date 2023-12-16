Леброн Джеймс о Викторе Вембаньяме: «Особенный талант»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился своим мнением о бигмене «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме после матча между командами в пятницу.

«Сперс» в пятницу победили со счетом 129:115 и прервали серию из 18 поражений. На счету Вембаньямы 13 очков, 15 подборов, 5 передач, 2 блок-шота и 2 перехвата.

«Особенный талант. «Сперс» повезло с ним», – считает Джеймс.

Леброн ранее уже хвалил 19-летнего француза.

«В последние пару лет всех называли единорогами, так что Вембаньяма скорее инопланетянин. 

Уровень его обращения с мячом, броски с отклонением из поста и из-за дуги, броски после получения из статики, умение блокировать... Он точно талант поколения», – считает 4-кратный MVP.

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4 комментария
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Леброн Джеймс о Кристи " Супер талант, играть в минус два очка за КАЖДУЮ минуту на площадке - ЭТО ГОАТ"!!!
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Нельзя верить Леброну.
Он и про Бенджамина Дэвида Симмонса так говорил)
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лига крутит - крутись в том же направлении
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Леброн, здесь ты не первый.
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