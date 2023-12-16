Звездный форвард « » поделился своим мнением о бигмене « » после матча между командами в пятницу.

«Сперс» в пятницу победили со счетом 129:115 и прервали серию из 18 поражений. На счету Вембаньямы 13 очков, 15 подборов, 5 передач, 2 блок-шота и 2 перехвата.

«Особенный талант. «Сперс» повезло с ним», – считает Джеймс.

Леброн ранее уже хвалил 19-летнего француза.

«В последние пару лет всех называли единорогами, так что Вембаньяма скорее инопланетянин.

Уровень его обращения с мячом, броски с отклонением из поста и из-за дуги, броски после получения из статики, умение блокировать... Он точно талант поколения», – считает 4-кратный MVP.