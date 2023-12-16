В пятницу состоялась первая дуэль 1-го номера драфта-2003 (« ») и 1-го номера драфта-2023 (« »).

В одном из эпизодов Вембаньяма защищался против Джеймса один на один в углу площадки. 4-кратный MVP после паузы отправил мяч в цель по высокой траектории через руки француза.

«Хотел сделать так, чтобы он опустил свои руки, потому что знаю, как у него вингспан. Знаю, что он может блокировать любые броски. Так что моей целью было создать побольше пространства и использовать чуть более высокую траекторию. У меня получилось», – заявил Джеймс.

На счету Джеймса 23 очка, 7 подборов и 14 передач.