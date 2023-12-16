Леброн Джеймс после паузы исполнил 3-очковый через руки Виктора Вембаньямы: «Знаю, как у него вингспан»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

В пятницу состоялась первая дуэль 1-го номера драфта-2003 Леброна ДжеймсаЛейкерс») и 1-го номера драфта-2023 Виктора ВембаньямыСан-Антонио»).

В одном из эпизодов Вембаньяма защищался против Джеймса один на один в углу площадки. 4-кратный MVP после паузы отправил мяч в цель по высокой траектории через руки француза.

«Хотел сделать так, чтобы он опустил свои руки, потому что знаю, как у него вингспан. Знаю, что он может блокировать любые броски. Так что моей целью было создать побольше пространства и использовать чуть более высокую траекторию. У меня получилось», – заявил Джеймс.

На счету Джеймса 23 очка, 7 подборов и 14 передач.

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2 комментария
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Леброн знает за вингспан
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"как у него вингспан"? Это по-русски написано?
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