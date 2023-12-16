Леброн Джеймс после паузы исполнил 3-очковый через руки Виктора Вембаньямы: «Знаю, как у него вингспан»
В пятницу состоялась первая дуэль 1-го номера драфта-2003 Леброна Джеймса («Лейкерс») и 1-го номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио»).
В одном из эпизодов Вембаньяма защищался против Джеймса один на один в углу площадки. 4-кратный MVP после паузы отправил мяч в цель по высокой траектории через руки француза.
«Хотел сделать так, чтобы он опустил свои руки, потому что знаю, как у него вингспан. Знаю, что он может блокировать любые броски. Так что моей целью было создать побольше пространства и использовать чуть более высокую траекторию. У меня получилось», – заявил Джеймс.
На счету Джеймса 23 очка, 7 подборов и 14 передач.