Виктор Вембаньяма о том, боялся ли играть против Леброна: «На площадке не испытываю такие чувства»
Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио» поделился впечатлениями от первого противостояния с Леброном Джеймсом из «Лейкерс».
«Сперс» в пятницу победили со счетом 129:115 и прервали серию из 18 поражений.
На пресс-конференции у француза спросили, испытывал ли он чрезмерный пиетет к 4-кратному MVP НБА (в английском для этого используется слово «starstruck»).
«Как вы сказали, starstruck? Я не знаю такого слова... Нет, я просто вышел играть, отрабатывать в защите. На площадке не испытываю такие чувства.
Общались ли мы перед матчем? Нет», – заявил Виктор.
На счету Вембаньямы 13 очков, 15 подборов, 5 передач, 2 блок-шота и 2 перехвата.
Но при должном развитии сам скоро будет вызывать подобные чувства.