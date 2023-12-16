Виктор Вембаньяма о том, боялся ли играть против Леброна: «На площадке не испытываю такие чувства»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио» поделился впечатлениями от первого противостояния с Леброном Джеймсом из «Лейкерс».

«Сперс» в пятницу победили со счетом 129:115 и прервали серию из 18 поражений. 

На пресс-конференции у француза спросили, испытывал ли он чрезмерный пиетет к 4-кратному MVP НБА (в английском для этого используется слово «starstruck»). 

«Как вы сказали, starstruck? Я не знаю такого слова... Нет, я просто вышел играть, отрабатывать в защите. На площадке не испытываю такие чувства.

Общались ли мы перед матчем? Нет», – заявил Виктор.

На счету Вембаньямы 13 очков, 15 подборов, 5 передач, 2 блок-шота и 2 перехвата.

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2 комментария
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1-й пик драфта 2003 против 1-го пика драфта 2023 Виктор еще даже не родился, когда Брон дебютировал…
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Ему бы против праймового Шака, всё бы под кольцом в starstruck’е уделал🤣🤣🤣
Но при должном развитии сам скоро будет вызывать подобные чувства.
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