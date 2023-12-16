Первый номер драфта-2023 из « » поделился впечатлениями от первого противостояния с из « ».

«Сперс» в пятницу победили со счетом 129:115 и прервали серию из 18 поражений.

На пресс-конференции у француза спросили, испытывал ли он чрезмерный пиетет к 4-кратному MVP (в английском для этого используется слово «starstruck»).

«Как вы сказали, starstruck? Я не знаю такого слова... Нет, я просто вышел играть, отрабатывать в защите. На площадке не испытываю такие чувства.

Общались ли мы перед матчем? Нет», – заявил Виктор.

На счету Вембаньямы 13 очков, 15 подборов, 5 передач, 2 блок-шота и 2 перехвата.