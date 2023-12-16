«Сан-Антонио» в пятницу взял верх над « » со счетом 129:115, что позволило техасцам прервать худшую в истории клуба серию из 18 поражений.

Это первая победа «Сперс» со 2 ноября, когда бы повержен «Финикс».

В составе « » набрал рекордные для себя 36 очков. На счету 13 очков, 15 подборов, 5 передач, 2 блок-шота и 2 перехвата.

С показателем 4-20 «Сперс» замыкают турнирную таблицу Западной конференции.