«Сан-Антонио» прервал антирекордную серию из 18 поражений в матче с «Лейкерс»
«Сан-Антонио» в пятницу взял верх над «Лейкерс» со счетом 129:115, что позволило техасцам прервать худшую в истории клуба серию из 18 поражений.
Это первая победа «Сперс» со 2 ноября, когда бы повержен «Финикс».
В составе «Сан-Антонио» Девин Васселл набрал рекордные для себя 36 очков. На счету Виктора Вембаньямы 13 очков, 15 подборов, 5 передач, 2 блок-шота и 2 перехвата.
С показателем 4-20 «Сперс» замыкают турнирную таблицу Западной конференции.