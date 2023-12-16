«Сан-Антонио» прервал антирекордную серию из 18 поражений в матче с «Лейкерс»

Теги Лейкерс Сан-Антонио НБА Девин Васселл Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сан-Антонио» в пятницу взял верх над «Лейкерс» со счетом 129:115, что позволило техасцам прервать худшую в истории клуба серию из 18 поражений.

Это первая победа «Сперс» со 2 ноября, когда бы повержен «Финикс».

В составе «Сан-Антонио» Девин Васселл набрал рекордные для себя 36 очков. На счету Виктора Вембаньямы 13 очков, 15 подборов, 5 передач, 2 блок-шота и 2 перехвата.

С показателем 4-20 «Сперс» замыкают турнирную таблицу Западной конференции.

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7 комментариев
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Когда поднял 230 тонн на проигрыше любимой команды - не так уж и обидно, спасибо, Хэм!
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Когда один дед чутка помог другому деду.
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Вот тебе и лоад менеджмент! Аж троим дали отдохнуть - ни Дэвиса, ни ДиЛо, ни Реддиша не было. Могли хотя бы одного-двух задействовать
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Ответ minotavr0706
Вот тебе и лоад менеджмент! Аж троим дали отдохнуть - ни Дэвиса, ни ДиЛо, ни Реддиша не было. Могли хотя бы одного-двух задействовать
Для этого у них состава нет. Для лоад менеджмента надо быть Денвером.
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Ну как не с Лалками то серию прерывать))
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Понимаю что и дальше календарь непростой, но ради такой победы стоит немного порадоваться.
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Ответ A. V.
Когда поднял 230 тонн на проигрыше любимой команды - не так уж и обидно, спасибо, Хэм!
шотал дай!
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