Энтони Дэвис: «Сегодня Вембаньяма показал, почему он является первым пиком и кандидатом на звание новичка года»

Теги Лейкерс Сан-Антонио НБА Энтони Дэвис Виктор Вембаньяма Баскетбол

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис по достоинству оценил сопротивление, оказанное первым номером драфта-2023 Виктором Вембаньямой.

«Он очень талантлив, доминирует на паркете, что мы и увидели сегодня. О Викторе много говорили, что он играл за границей и прочее. Хоть команда испытывает трудности, он играет очень хорошо, потому что ему удается удерживать их в игре, они играют в достойный баскетбол.

Сегодня Вемби показал, почему он является первым пиком и кандидатом на звание новичка года», – сказал Дэвис после победы над «Сан-Антонио» (122:119).

Вембаньяма отметился 30 очками, 13 подборами, 6 блок-шотами и 3 перехватами.

Центровой за 33 минуты реализовал 11 из 21 с игры (4 из 5 из-за дуги) и 4 из 7 с линии.

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