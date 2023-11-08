Гилберт Аренас поддержал Леброна, который считает, что добился бы успеха в НБА и без перехода в «Майами»

Теги Леброн Джеймс Майами Дуэйн Уэйд Крис Бош НБА Гилберт Аренас Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас прокомментировал недавнее заявление Леброна Джеймса про переход в «Майами» в 2010 году, после чего форвард впервые выиграл чемпионат НБА.

Джеймс считает, что стал бы тем же самым игроком, каким является сейчас, даже если бы не переходил в «Хит», которые славятся своей победной культурой.

«До перехода Леброна «Майами» несколько раз влетал в первом раунде. Потом появился Леброн с компанией, они боролись за титул, потому выиграли, потом снова выиграли, потом снова боролись.

Леброн ушел. Остались Уэйд и культура «Хит», Крис Бош. Результат? Не попали в плей-офф. Леброн забрал культуру «Хит» вместе с собой? Они даже в плей-офф не попали.

Леброн пришел в команду, которая не выходила в плей-офф, они сразу же оказались в финале. Как там говорит Джеймс Харден? Он и есть система, Леброн – вот где культура», – считает Аренас.

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4 комментария

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Mr.BadGuy
Леброн забрал культуру «Хит» вместе с собой? Они даже в плей-офф не попали.

Во первых у них Бош не играл из-за тромба, при этом продолжая место в платежке занимать, почти максималку. Во вторых сам Леброн не сразу сказал им что уходит, и они прощелкали рынок СА.
В третьих Дивейда стало подводить здоровье.
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OlegTs
А вот и нет. Такого успеха он бы не добился. Он сам признаёт что перешёл в Майами потому что в Кливленде он не мог выигрывать титулы. К нему тогда никто не шёл. Успеха, безусловно, добился бы, но что для него успех если не титулы?
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ты не прав
Леброну больше всего помог провал в финале 2011. Не факт, что без ухода было бы чудо 2016 года(на 99% нет) , но хотя бы 1 титул он накавырял
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Flasher_
В нба каждый год кто-то завершает карьеру, неужели среди них нет более компетентных экспертов. Этот тукан и Перкинс своими умозаключениями порой просто вымораживают.
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