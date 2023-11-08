Бывший игрок НБА Гилберт Аренас прокомментировал недавнее заявление про переход в « » в 2010 году, после чего форвард впервые выиграл чемпионат НБА.

Джеймс считает, что стал бы тем же самым игроком, каким является сейчас, даже если бы не переходил в «Хит», которые славятся своей победной культурой.

«До перехода Леброна «Майами» несколько раз влетал в первом раунде. Потом появился Леброн с компанией, они боролись за титул, потому выиграли, потом снова выиграли, потом снова боролись.

Леброн ушел. Остались Уэйд и культура «Хит», . Результат? Не попали в плей-офф. Леброн забрал культуру «Хит» вместе с собой? Они даже в плей-офф не попали.

Леброн пришел в команду, которая не выходила в плей-офф, они сразу же оказались в финале. Как там говорит Джеймс Харден? Он и есть система, Леброн – вот где культура», – считает Аренас.