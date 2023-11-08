Гилберт Аренас поддержал Леброна, который считает, что добился бы успеха в НБА и без перехода в «Майами»
Бывший игрок НБА Гилберт Аренас прокомментировал недавнее заявление Леброна Джеймса про переход в «Майами» в 2010 году, после чего форвард впервые выиграл чемпионат НБА.
Джеймс считает, что стал бы тем же самым игроком, каким является сейчас, даже если бы не переходил в «Хит», которые славятся своей победной культурой.
«До перехода Леброна «Майами» несколько раз влетал в первом раунде. Потом появился Леброн с компанией, они боролись за титул, потому выиграли, потом снова выиграли, потом снова боролись.
Леброн ушел. Остались Уэйд и культура «Хит», Крис Бош. Результат? Не попали в плей-офф. Леброн забрал культуру «Хит» вместе с собой? Они даже в плей-офф не попали.
Леброн пришел в команду, которая не выходила в плей-офф, они сразу же оказались в финале. Как там говорит Джеймс Харден? Он и есть система, Леброн – вот где культура», – считает Аренас.
Во первых у них Бош не играл из-за тромба, при этом продолжая место в платежке занимать, почти максималку. Во вторых сам Леброн не сразу сказал им что уходит, и они прощелкали рынок СА.
В третьих Дивейда стало подводить здоровье.