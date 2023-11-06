Леброн Джеймс: «Я перешел в «Майами» только по одной причине – выигрывать титулы. Чувствовал, что не смогу сделать это в «Кливленде». Мы не сможем»

поразмышлял о том, что значит для его карьеры, которая длится уже более двух десятилетий, лозунг его бывшей команды «Культура «Хит» в преддверии гостевой игры против « ».

«Я все еще был бы на этом уровне независимо от того, перешел бы я в «Майами» или нет. Давайте не будем путаться: те четыре года, что я провел здесь, были потрясающими. Мне все здесь нравилось. Мне нравилась эта организация, высочайший класс, она одна из лучших в мире.

То, чему я смог научиться здесь, не имеет себе равных, это точно. Я приехал сюда по одной и только одной причине – выигрывать титулы. Это была моя единственная цель. Только поэтому объединился с Уэйдом и . Потому что чувствовал, что не смогу сделать это в « ». Мы не сможем. Я пытался переманить парней в Кливленд. Пытался получить помощь, но она не приходила. Поэтому у меня была возможность стать свободным агентом, и я сделал то, что считал лучшим не только для своей карьеры, но и для себя в тот момент.

Для меня это была смена культуры. Люди говорят о «культуре «Хит». Я впервые в жизни поменял все в своей жизни. Играть здесь, учиться и быть рядом с Ди- , Ю-Ди [Юдонисом Хаслемом] и Спо [Эриком Споэльстрой] – парнями, которые уже побеждали, – это, безусловно, было здорово», – рассказал Джеймс.

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