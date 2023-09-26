Дуэйн Уэйд об объединении в «Майами»: «Как только Кобе схватил мяч после завоевания пятого титула, я позвонил Леброну»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант Майами Дуэйн Уэйд Крис Бош НБА Баскетбол

Прославленный игрок НБА Дуэйн Уэйд рассказал о том, что мотивировали его объединить усилия с Леброном Джеймсом и Крисом Бошем в «Майами» в 2010 году.

«Как только Кобе побежал и схватил мяч после завоевания пятого титула (в 2010 году – Sports.ru), я взял в руки телефон и позвонил Леброну. Я такой: «Леброн, что ты собираешься делать?»

Это и было наше межсезонье. «Лейкерс» доминировали. Кобе выигрывал все эти перстни. Я подумал: «Так, у него пять, а у нас один? Ну уж нет». Это изменило лигу», – вспомнил Уэйд.

«Хит» после этого дважды выигрывали чемпионат (2012, 2013).

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7 комментариев

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Копатель морей
Э, ты чего такое говоришь, фанаты нарезок о Жордане в газетах, нам рассказывали, что это Краб решил собрать суперкоманду
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Vadia
Ответ Mr.BadGuy
Майами была команда Уэйда. Краб там был гостем. Отжал команду он после первого проигранного финала, когда Уэйд руинил по полной
Руинил? Уэйд единственный, кто держал команду на плаву в том финале. Был самым результативным игроком той серии и тащил, пока у Леброна колени дрожали.
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Best game on Earth
Объединиться с Кобе в Майами? Чегооо?
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Xcd Ddd
Ногтекрас клоунский
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AEZAKMI228
Ответ Mr.BadGuy
Майами была команда Уэйда. Краб там был гостем. Отжал команду он после первого проигранного финала, когда Уэйд руинил по полной
Что) Уэйд в том финале лучшим игроком хит был, пока леброн 16 очков в среднем ковырял, 8 очков в 4 игре за 46 минут...
А команду у бати отжали уже из за травм
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obanze
Ответ AEZAKMI228
Что) Уэйд в том финале лучшим игроком хит был, пока леброн 16 очков в среднем ковырял, 8 очков в 4 игре за 46 минут... А команду у бати отжали уже из за травм
Да не то чтобы отжал.

Спо получил поддержку Дона и перестроил команду под ее лучшего игрока, в частности учитывая фактор старения ДиУэйда. Батя сам отдал команду Леброну, с эго у него все норм с финала 06)
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