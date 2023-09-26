Прославленный игрок НБА Дуэйн Уэйд рассказал о том, что мотивировали его объединить усилия с и Крисом Бошем в « » в 2010 году.

«Как только Кобе побежал и схватил мяч после завоевания пятого титула (в 2010 году – Sports.ru), я взял в руки телефон и позвонил Леброну. Я такой: «Леброн, что ты собираешься делать?»

Это и было наше межсезонье. « » доминировали. Кобе выигрывал все эти перстни. Я подумал: «Так, у него пять, а у нас один? Ну уж нет». Это изменило лигу», – вспомнил Уэйд.

«Хит» после этого дважды выигрывали чемпионат (2012, 2013).

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