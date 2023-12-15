Кевин Дюрэнт о том, почему его не любят фанаты: «Я обидел их 4 июля 2016 года, и с тех пор они придумывают способы вернуть меня»

Форвард « » продолжил общение с фанатами в соцсетях после того, как опроверг слова , что он «не занимается в тренажерном зале».

«Ты настолько неуверен в себе, что именно эти два слова вырвал из всего монолога Игудалы. Не то, что Игудала похвалил тебя, а то, что ты переврал слова, чтобы это звучало как оскорбление. Сюр», – написал пользователь The Baseball Prophet.

«Никогда не понимал, почему многие из вас в этих приложениях так расстраиваются, когда я исправляю ложные заявления обо мне», – ответил Дюрэнт.

«Почему, ты думаешь, у людей столько ненависти в твою сторону?» – поинтересовался другой юзер.

«Я обидел их 4 июля 2016 года, и с тех пор они придумывают способы вернуть меня... Строчка глубже, чем рэп», – считает Дюрэнт.

4 июля 2016 года Дюрэнт объявил, что покинет «Оклахому» и продолжит карьеру в « ».