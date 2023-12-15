Джа Морэнт: «Беру на себя всю ответственность за игру команды. Из-за меня она оказалась в таком положении»

Разыгрывающий « » принял участие в первой пресс-конференции в сезоне после 25-матчевого отстранения.

«Я совершил много ошибок. Даже внутри семьи. Некоторые из них даже не известны общественности. Много ошибок.

Беру на себя всю ответственность за игру команды, даже если я не выхожу на паркет. Принятые мной решения не позволили мне выйти на площадку и бороться с моей командой. Из-за моих действий они оказались в таком положении.

Понимаю, как пришел к такой ситуации. Но не могу сказать, что жалею об этом, потому что это сделало меня лучше», – поделился Морэнт.

Морэнт также добавил, что многому научился в ходе терапии и «по-новому взглянул на жизнь».

«Гриззлис» (6-17) идут 13-ми в Западной конференции.