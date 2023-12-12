«Мемфис» хочет сохранить Бисмака Бийомбо. Команде нужно освободить место в составе под возвращение Морэнта
Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт близок к возвращению в состав команды в связи со скорым завершением 25-матчевой дисквалификации.
После включения Морэнта в список дисквалифицированных «Гризлис» подписали центрового Бисмака Бийомбо. Теперь клубу необходимо освободить одно место в составе.
Бисмак стал основным центровым команды. В 16 матчах он набирает 6,3 очка, 7,0 подбора и 1,3 блок-шота в среднем за игру. «Гризлис» хотят сохранить 31-летнего бигмена.
Ожидается, что «Мемфис» попробует провести обмен с целью освободить место в составе.
Контракт Бийомбо рассчитан на сезон-23/24 и 5 миллионов долларов (1 миллион гарантирован).
Сейчас же идёт разбирательство по делу избиения подростка.