«Мемфис» хочет сохранить Бисмака Бийомбо. Команде нужно освободить место в составе под возвращение Морэнта

Лидер « » близок к возвращению в состав команды в связи со скорым завершением 25-матчевой дисквалификации.

После включения Морэнта в список дисквалифицированных «Гризлис» подписали центрового . Теперь клубу необходимо освободить одно место в составе.

Бисмак стал основным центровым команды. В 16 матчах он набирает 6,3 очка, 7,0 подбора и 1,3 блок-шота в среднем за игру. «Гризлис» хотят сохранить 31-летнего бигмена.

Ожидается, что «Мемфис» попробует провести обмен с целью освободить место в составе.

Контракт Бийомбо рассчитан на сезон-23/24 и 5 миллионов долларов (1 миллион гарантирован).