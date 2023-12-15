Джеймс Харден: «Мне все равно, 2 я набрал очка или 28. Главное – это победа»

Защитник « » расставил приоритеты после победного матча с « » (121:113).

Харден набрал 28 очков (6 из 12 с игры, 11 из 12 с линии), 7 подборов, 15 передач, 1 перехват и 4 блок-шота за 42 минуты.

«Мне все равно, 2 я набрал очка или 28. Главное – это победа.

Что касается статистики и прочих подобных моментов. Я много добился в этом плане. Так что для меня сейчас важны успешное выступление команды, налаживание связей, прогресс. Мне кажется, сегодня мы как команда сделали шаг вперед», – заявил Харден.