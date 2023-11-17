Тайрон Лю: «После обмена Хардена Керр сказал, что если кто из тренеров и может со всем разобраться, то это я»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю в интервью ESPN поделился, что Стив Керр из «Голден Стэйт» эмоционально отреагировал на новость о переходе Джеймса Хардена в лос-анджелесскую команду.
«Когда прошел обмен Хардена, Стив сказал: «О Боже, это будет невероятно!»
Но он добавил, что если кто из тренеров и может разобраться с этой ситуацией, то я – единственный, кому это под силу», – рассказал Лю.
«Клипперс» (3-7) проиграли шесть раз подряд и пять раз после обмена Хардена.
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