Тайрон Лю: «После обмена Хардена Керр сказал, что если кто из тренеров и может со всем разобраться, то это я»

Теги Тайрон Лю Голден Стэйт Клипперс НБА Стив Керр Джеймс Харден Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю в интервью ESPN поделился, что Стив Керр из «Голден Стэйт» эмоционально отреагировал на новость о переходе Джеймса Хардена в лос-анджелесскую команду.

«Когда прошел обмен Хардена, Стив сказал: «О Боже, это будет невероятно!»

Но он добавил, что если кто из тренеров и может разобраться с этой ситуацией, то я – единственный, кому это под силу», – рассказал Лю.

«Клипперс» (3-7) проиграли шесть раз подряд и пять раз после обмена Хардена.

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2 комментария

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Локоть Артеста
Тайрон, он это с сарказмом сказал. Про себя Керр подумал: слава богу, что я не тренер Клипперс.
+4
0
+4
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Поникший Руй
В итоге разбирается Уэстбрук
+3
0
+3
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