Тайрон Лю: «После обмена Хардена Керр сказал, что если кто из тренеров и может со всем разобраться, то это я»

Главный тренер «Клипперс» в интервью ESPN поделился, что из « » эмоционально отреагировал на новость о переходе в лос-анджелесскую команду.

«Когда прошел обмен Хардена, Стив сказал: «О Боже, это будет невероятно!»

Но он добавил, что если кто из тренеров и может разобраться с этой ситуацией, то я – единственный, кому это под силу», – рассказал Лю.

« » (3-7) проиграли шесть раз подряд и пять раз после обмена Хардена.