«Бостон» продолжит вести переговоры по обмену Анферни Саймонса до дедлайна

«Бостон» планирует обменять Анферни Саймонса по ходу сезона.

Ожидается, что «Бостон » продолжит вести переговоры с клубами лиги по обмену с участием защитника Анферни Саймонса до дедлайна следующего сезона, который наступит 5 февраля, сообщает инсайдер Джейк Фишер.

Саймонс, вероятно, начнет сезон в составе «Селтикс». 26-летний защитник оказался в «Бостоне» в результате обмена Дрю Холидэя в «Портленд».