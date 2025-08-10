«Бостон» продолжит вести переговоры по обмену Анферни Саймонса до дедлайна
«Бостон» планирует обменять Анферни Саймонса по ходу сезона.
Ожидается, что «Бостон» продолжит вести переговоры с клубами лиги по обмену с участием защитника Анферни Саймонса до дедлайна следующего сезона, который наступит 5 февраля, сообщает инсайдер Джейк Фишер.
Саймонс, вероятно, начнет сезон в составе «Селтикс». 26-летний защитник оказался в «Бостоне» в результате обмена Дрю Холидэя в «Портленд».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
