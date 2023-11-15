Владимир Гомельский: «Игроки старта «Голден Стэйт» уже возрастные. Они не могут играть на таких скоростях, как раньше»

Теги Голден Стэйт Клипперс НБА Владимир Гомельский Джеймс Харден Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился своим мнением о проблемах, с которыми столкнулись игроки «Голден Стэйт» (6-6) и «Клипперс» (3-7) на старте нового сезона НБА.

«Игроки стартовой пятерки «Голден Стэйт» уже возрастные. Они не могут играть на таких скоростях, как раньше. Из-за этого снижается количество атак. А в обороне снижается качество индивидуальных действий в защите.

«Клипперс», выменяв Хардена, лишились сразу троих важных игроков ротации. По-прежнему ощущают последствия многочисленных травм Джордж и Кавай», – написал Гомельский.

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