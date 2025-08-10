«Юта» планирует сохранить Джорджа Ньянга

Джордж Ньянг, скорее всего, останется в «Джаз».

«Юта» планирует сохранить опытного форварда Джорджа Ньянга (32 года, 201 см), которого приобрела на этой неделе в результате обмена с «Бостоном».

«Джаз» получил Ньянга и два драфт-пика второго раунда в обмен на новичка Ар Джей Льюиса (22 года, 201 см).

Ньянг в прошлом сезоне перешел из «Кливленда» в «Атланту», за которую провел 30 матчей, набирая в среднем 12,5 очка, 3,0 подбора и 1,6 передачи. Форвард выступал за «Юту» с 2017 по 2021 год.