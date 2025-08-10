0

«Юта» планирует сохранить Джорджа Ньянга

Джордж Ньянг, скорее всего, останется в «Джаз».

«Юта» планирует сохранить опытного форварда Джорджа Ньянга (32 года, 201 см), которого приобрела на этой неделе в результате обмена с «Бостоном».

«Джаз» получил Ньянга и два драфт-пика второго раунда в обмен на новичка Ар Джей Льюиса (22 года, 201 см).

Ньянг в прошлом сезоне перешел из «Кливленда» в «Атланту», за которую провел 30 матчей, набирая в среднем 12,5 очка, 3,0 подбора и 1,6 передачи. Форвард выступал за «Юту» с 2017 по 2021 год.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3172 голоса
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
logoЮта
logoДжордж Ньянг
logoНБА
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нью-Йорк» не заинтересован в Кевине Лаве, «Лейкерс» и «Клипперс» – главные претенденты на форварда
107 августа, 03:53
Кевин Лав хочет перейти в «Лейкерс» или «Клипперс»
125 августа, 20:53
«Бостон» обменяет Джорджа Ньянга и два пика 2-го раунда в «Юту» на Ар Джей Льюиса
255 августа, 20:20
Кевин Лав хочет договориться о выкупе контракта с «Ютой»
63 августа, 17:48
Главные новости
Майкл Портер: «У моего брата проблемы со ставками, у меня – с женщинами»
3вчера, 22:59
Брэдли Бил: «Мне нужен чемпионский перстень»
4вчера, 22:48
«Сакраменто» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Расселла Уэстбрука
7вчера, 17:36
Джонатан Куминга предпочитает квалификационное предложение «Голден Стэйт», а не двухлетний контракт на 45 миллионов долларов
23вчера, 17:04
«Лейкерс» имели возможность обменять Гэйба Винсента и Джарреда Вандербилта, но предпочли этого не делать
6вчера, 16:42
🔍Спортс″ ищет редактора баскетбольных новостей🏀
вчера, 16:30
Тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги»
4вчера, 15:59
Коул Суайдер присоединился к «Анадолу Эфесу»
вчера, 15:15Фото
Джавонте Грин продолжит карьеру в «Детройте»
вчера, 15:03
Кенни Эткинсон: «Пересматриваю серию с «Индианой», чтобы прочувствовать боль»
3вчера, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Коннектикут»
вчера, 17:12
Джон Браун продолжит карьеру в Австралии
вчера, 16:17
Брианна Стюарт надеется вернуться на площадку к концу августа
вчера, 15:34
Товарищеские матчи. Финляндия играет с Бельгией
вчера, 15:30Live
Два сербских клуба рассматривают возможность принять участие во внутрисезонном Кубке Единой лиги ВТБ
2вчера, 14:46
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
10 августа, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
1210 августа, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
10 августа, 20:49Видео
Фрэнк Мэйсон стал игроком «Лиможа»
110 августа, 18:43
«Виллербан» подписал контракт с Глинном Уотсоном
10 августа, 15:30