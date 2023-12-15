Тайрон Лю о 28+15 от Хардена в игре с «Клипперс»: «Поэтому мы и взяли его в команду»

Теги Тайрон Лю Голден Стэйт Клипперс НБА Джеймс Харден Пол Джордж Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю остался доволен игрой звездного защитника Джеймса Хардена в матче с «Голден Стэйт» (121:113).

Харден набрал 28 очков (6 из 12 с игры, 11 из 12 с линии), 7 подборов, 15 передач, 1 перехват и 4 блок-шота за 42 минуты.

«Он способен на это. Сегодня мы играли без Пола Джорджа, так что Харден активизировался и прибавил. Он чаще оказывался с мячом, создавал моменты для одноклубников и самого себя.

Отличная игра в его исполнении. Поэтому мы и взяли его в команду», – заявил Лю.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий