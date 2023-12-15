Тайрон Лю о 28+15 от Хардена в игре с «Клипперс»: «Поэтому мы и взяли его в команду»

Главный тренер « » остался доволен игрой звездного защитника в матче с « » (121:113).

Харден набрал 28 очков (6 из 12 с игры, 11 из 12 с линии), 7 подборов, 15 передач, 1 перехват и 4 блок-шота за 42 минуты.

«Он способен на это. Сегодня мы играли без , так что Харден активизировался и прибавил. Он чаще оказывался с мячом, создавал моменты для одноклубников и самого себя.

Отличная игра в его исполнении. Поэтому мы и взяли его в команду», – заявил Лю.