«Виллербан» подписал контракт с Глинном Уотсоном

Глинн Уотсон перешел в «Виллербан».

Французский «Виллербан» объявил о подписании контракта с разыгрывающим защитником Глинном Уотсоном (28 лет, 183 см). В составе новой команды американец впервые в карьере сыграет в Евролиге.

28-летний Уотсон провел сезон-2024/25 за «Гравлин-Дюнкерк», где он набирал в среднем 16,3 очка, заняв 4-е место по результативности во французской лиге.

До «Гравлин-Дюнкерк» Уотсон играл в Греции, Польше и Германии.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
