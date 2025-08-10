«Виллербан» подписал контракт с Глинном Уотсоном
Глинн Уотсон перешел в «Виллербан».
Французский «Виллербан» объявил о подписании контракта с разыгрывающим защитником Глинном Уотсоном (28 лет, 183 см). В составе новой команды американец впервые в карьере сыграет в Евролиге.
28-летний Уотсон провел сезон-2024/25 за «Гравлин-Дюнкерк», где он набирал в среднем 16,3 очка, заняв 4-е место по результативности во французской лиге.
До «Гравлин-Дюнкерк» Уотсон играл в Греции, Польше и Германии.
Геннадий Ильин
Eurohoops
